Оренбург, 2 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Оренбурге на ул. Невельская произошло ДТП, в результате которого машины загорелись, сообщает пресс-службе УМВД по региону.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Горящая машина

Кадры сильного пожара на дороге появились в соцсети. Машины были объяты пламенем, от пожара шел густой черный дым. В полиции заявили, что по факту автоаварии проводится проверка.

По предварительным данным, участниками ДТП стали три транспортных средства: «ВАЗ-2112», «Kia» и «ГАЗель». После столкновения двух автомобилей («Kia» и «ГАЗели») произошло возгорание.