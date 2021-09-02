Бердск, Новосибирская область, , 11:40 — REGNUM Массовых мероприятий в День города Бердска не будет. Об этом на еженедельном заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции сегодня, 2 сентября, заявила директор отдела культуры муниципалитета Оксана Мокриенко.

Коронавирус Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Массовых мероприятий в День города администрация города Бердска проводить не будет в связи с ограничительными мерами», — уточнила она. ⠀

При этом музеи и учреждения культуры проведут онлайн концентры, в городском парке пройдут локальные тематические мероприятия.

Отметим, что День города Бердск будет отмечать 5 сентября 2021 года.