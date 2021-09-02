Рим, 2 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Компания Cupra (принадлежит итало-американскому автопроизводителю Seat) представила концепт электрического хетчбэка UrbanRebel. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Cupra Cupra UrbanRebel

Серийный электромобиль на базе концепта появится в 2025 году. Отмечается, что серийная модель будет близка по некоторым характеристикам к Volkswagen ID.2.

Длина концепта UrbanRebel составляет 4080 мм, ширина — 1795 мм, а высота — 1444 мм. В задней части модели появилось антикрыло. Причем корма модели по своему дизайну напоминает кроссовер Formentor.

Новинку «одели» в ливрею с «кинетическими частицами», которые создают эффект постоянного движения.

По предварительной информации, новинка получит силовой агрегат мощностью 250 киловатт (340 л. с.). Это позволит прототипу набирать 100 км/ч за 3,2 с.

Ранее специалисты Cupra провели тестовые испытания модернизированного хэтчбека Cupra Leon 300 TSI на трассе Нюрбургринг.

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