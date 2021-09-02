Челябинск, 2 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Челябинске идут проверки по факту падения восьмилетнего мальчика в колодец. Инцидент произошёл в августе на территории Тракторозаводского района, сообщает областное управление СКР.

Tookapic Колодец

По данным ведомства, колодец был прикрыт листом фанеры. Ребёнка вынул его отец. Мальчик получил ушиб ноги.

В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что инцидент произошёл возле дома №3 в переулке Мамина. Районная прокуратура также ведёт свою проверку по факту ЧП.