Якутск, 2 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В сфере алмазодобычи Якутии появилось новое юрлицо, единственным акционером которого является ООО «Арктическая горная компания» (АГК), — АО «Алмар — Алмазы Арктики». Долю в АГК в 40% с 2020 года имеет Людмила Николаева, чьи данные совпадают с данными супруги главы Якутии Айсена Николаева, передаёт ИА REGNUM.

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По данным ЕГРЮЛ, АО «Алмар» учреждено 22 июля 2021 года для добычи алмазов. Единственный акционер и учредитель — ООО «Арктическая горная компания». Директором обеих компаний является Андрей Карху. Владельцы АГК, помимо Николаевой, — Павел Андреев, чьи данные совпадают с данными республиканского депутата прошлого созыва, а также главный геолог АГК Сергей Граханов с долей 15%, Роман Ноговицын (доля — 15%) и московское ООО «Поларктик менеджмент». Последнее с конца июня 2021 года на 75% принадлежит Андрею Новикову — экс-руководителю проектов компании Diamond Trading NV (Бельгия), занимавшему также посты в «Алросе».

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Напомним, ранее «Алмар — алмазы Арктики» позиционировалось лишь брендом АГК. Последняя занимается геологоразведкой на двух участках в Якутии, результаты обследования которых будут известны к концу 2021 года.