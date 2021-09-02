Чебоксары, 2 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей первый памятник может появиться в Ядрине. Его планируют открыть в сентябре, сообщает администрация Ядринского района.

Cap.ru Чувашия. Строительство памятника в честь бойцов Сурского рубежа в Ядрине.

Местные власти отмечают, что памятное сооружение начали возводить в августе. Оно строится в Ядрине возле скульптуры Ангел памяти и славы на улице 30 лет Победы.

«Средства на его возведение собирали всем миром — деньги перечисляли жители города, предприниматели, трудовые коллективы», — говорится в сообщении, не уточняя объём затрат.

В настоящее время устанавливаются постаменты. Завершить работы планируется в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Козловском районе Чувашии будет построен федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который будет возведён в Козловском районе. На первый этап предусмотрено более 145 млн рублей. Планируется, что мемориал будет открыт 28 октября 2021 — в день 80-летия со дня объявления трудовой мобилизации на строительство оборонительных рубежей.