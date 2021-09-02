Токио, 2 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Студия Platinum Games подтвердила дату релиза экшн-игры Sol Cresta. Об этом 2 сентября сообщает портал Wccftech.

Игра

Во время мероприятия Bit Summit разработчики объявили, что игра выйдет на консолях PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК 9 декабря 2021 года. В США она будет продаваться по цене $39,99.

Platinum Games также сообщила, что планирует впоследствии выпустить загружаемое дополнение (DLC). Оно добавит в Sol Cresta новый сюжетный режим, над сценарием которого работал геймдизайнер Хидеки Камия, занимающий должность креативного директора игры. Подробности о DLC студия сообщит позже.

Sol Cresta будет выполнена в жанре космического ретро-шутера. Геймерам предложат управлять истребителем, в который при стыковке превращаются три корабля поменьше: Amateratsu, Tsukoyomi и Susano. Игра будет выполнена в духе классических Moon Cresta и Terra Cresta.