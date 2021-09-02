Саратов, 2 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 2 сентября 638 489 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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За сутки вакцинировали 2747 жителей. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 573 750 человек, в том числе за сутки — 4440 саратовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области ситуация с распространением коронавируса остается стабильно напряженной, наблюдаются низкие темпы снижения заболеваемости. Как заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова, порядка 67% заболевших регистрируются в крупных городах.

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