Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM Американцы способны силой вывезти на свою территорию российских спортсменов, которые угрожают интересам США. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 2 сентября на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что американцы по всему миру «крадут» тех, кого в чём-то подозревают. Этих людей просто незаконно вывозят на территорию США.

Лавров не исключил, что таким же образом США могут наказать спортсменов, которые сдали положительный допинговый тест, а также вывезти к себе тех, кого «считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях».

Глава МИД России подчеркнул, что система антидопинговых правил должна быть единой для всех, но сейчас её приватизировал Запад. Спортивная сфера им запредельно политизирована ради сдерживания России.

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