Сеул, 2 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 0,8%, что на 0,1% больше, чем предполагали эксперты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что в первом квартале 2020 года темпы падения южнокорейской экономики составили 1,3%, во втором квартале 3,2%, однако в третьем квартале темпы роста составили 2,1%, а в четвертом квартале — 1,2%. Однако в первом квартале текущего года темпы роста экономики Южной Кореи составили 1,6%.

Как отметил глава ЦБ Южной Кореи Ли Чжу Ёль, более быстрому, чем ожидалось, экономическому росту способствовали меры правительства и благоприятная внешнеэкономическая ситуация.

Темпы роста валового внутреннего дохода составили 0,1%.