Москва, , 11:32 — REGNUM Обозреватель Ростислав Ищенко считает, что ничего полезного на встрече с американском лидером Джо Байденом Украина не получила. Комментируя на сайте e-news.su «атмосферную встречу» американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, он в частности, написал:

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина

«Итак, Зеленский получил что хотел. Для его пиар-компании на Украине будет достаточно, Порошенко и на меньшем пиарился. Байден наконец отделался от назойливого украинского коллеги, причём отделался дёшево: американская пресса визит Зеленского практически не заметила, а значит и большая часть американцев о нём никогда не узнает.

Со своей точки зрения Зеленский победил. Украина, как государство, проиграла, поскольку все явные и неявные, заметные и незаметные унижения Зеленского были унижениями Украины. Это ею помыкали в его лице.

Но, в принципе, Украину тоже никому не жалко: ни Байдену, ни Зеленскому, ни украинской элите, ни даже украинскому народу. Всех остальных тоже больше свои дела беспокоят, чем украинские проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джо Байденом прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере.

Говоря об «атмосферной» встрече украинского президента, Ростислав Ищенко отмечает также, что после провального визита в США над Зеленским будут много и несправедливо потешаться. А что касается итогов переговоров, то, по мнению обозревателя, ни бюджету Украины, ни её экономике выделенные 60 миллионов военной помощи и 45 миллионов «на реформы» никак не помогут, но возвращать их, с процентами придётся.

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