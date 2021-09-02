Бердск, Новосибирская область, , 11:33 — REGNUM В новосибирском городе Бердске на сегодняшний день двумя компонентами вакцины от коронавируса привились около 40% от общего педагогического состава. Об этом во время еженедельного заседания штаба по противодействию коронавирусной инфекции сегодня, 2 сентября, сообщил мэр муниципалитета Евгений Шестернин.⠀

«Удалёнка» Цитата социальной сети

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Шестернин подчеркнул, что только от учителей зависит будущий формат обучения. По его словам, если педагоги и дальше будут пренебрегать рекомендациями врачей, то дистанционный формат — неизбежен. Что, по его мнению, категорически неприемлемо, так как онлайн-обучение оказывает пагубное влияние не только на психическое состояние и здоровье школьников, но и на уровень их подготовки. ⠀

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый учебный год все школы Сибири начали в очном формате.

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