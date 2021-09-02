Симферополь, 2 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В режим повышенной готовности переведены силы и средства МЧС России на территории Крыма в связи с прогнозируемой непогодой в регионе, сообщили 2 сентября в пресс-службе МЧС России.

82.mchs.gov.ru В Крыму

«Проводится комплекс превентивных мероприятий, ведется мониторинг обстановки. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Ситуация находится на строгом контроле руководства Республики Крым и Главного управления МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма на 2−3 сентября было объявлено штормовое предупреждение. Отдельно штормовое предупреждение объявлено на территории республиканской столицы — в Симферополе.