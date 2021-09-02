Владивосток, 2 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В игорную зону «Приморье» в бухте Муравьиная зайдёт новый инвестор — соглашение об этом подписали представители АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «Корпорация развития Приморского края», Инвестиционное агентство Приморья и ООО «Восток Резортс», дочерняя компания MANTERA 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

C Watts Казино

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Строительство нового казино начнётся в 2022 году и за четыре года его планируют завершить.

«В первую очередь проект направлен на увеличение въездного туристического потока из Китая, Японии и Кореи. Потенциал рынка — 1 миллиард человек. У нас уже есть опыт привлечения иностранных гостей в игорную зону «Красная Поляна».

На фоне того, что в Китае происходит ужесточение законов в игорном бизнесе и казино, в Макао уже начинают чувствовать эти изменения, у проектов во Владивостоке есть все шансы выйти на лидирующие позиции и стать центром притяжении для игроков из Азии», — пояснил директор по продажам управляющей компании MANTERA Дмитрий Анфиногенов.

Инфраструктура казино будет включать гостиницу и кампус для сотрудников. Инвестиции составят 14,5 млрд рублей. Отчисление налогов от игорной деятельности будут поступать во все уровни бюджетов: в местный, краевой и федеральный. К моменту завершения строительства объектов компания разместит более 1000 вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края подписали накануне Восточного экономического форума 1 сентября во Владивостоке соглашение о совместной реализации проектов комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал» в рамках ТОР.