Джакарта, 2 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Освободительная армия Западного Папуа напала на военных индонезийской армии, сообщает CNN Indonesia.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

Нападение произошло на пост Корамил в деревне Кисор округа Айфат в провинции Западное Папуа.

В результате этого нападения погибли четыре солдата вооруженных сил Индонезии.

Напомним, военизированные группировки ведут боевые действия за независимость Папуа от Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поощряет продвижение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) среди молодого поколения.