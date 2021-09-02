Минеральные Воды, Ставропольский край, 2 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. На Ставрополье открылся новый путепровод в городе Минеральные Воды. Крупный проект по улучшению дорожного движения на одной из транспортных артерий населенного пункта реализовывался с 2020 года и был сдан 1 сентября, сообщили в управлении по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.

ИА REGNUM Дорожная техника

«1 сентября открылось движение по обновленному путепроводу в Минеральных Водах. Капитальный ремонт путепровода в створе улиц Железноводская-Ломовая стартовал в прошлом году и проводился в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы», — сообщила пресс-служба.

С краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, что путепровод был построен более 50 лет назад. С тех пор он эксплуатировался без необходимого ремонта. В настоящее время на нем заменили балки перекрытия, отремонтировали ригели, тумбы и опоры. Получила дорога и новое освещение, и водосточную систему, и барьерное и пешеходное ограждения. Благодаря этим изменениям путепровод сможет пропускать до 5 тыс. машин в час.