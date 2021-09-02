Москва, 2 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Цифровизация несет в себе риски, связанные с защитой персональных данных. Об этом 2 сентября заявил председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Media.tj Цифровизация

«Мы все знаем, что происходит с утечкой информации. У нас частные организации знают больше о нас, чем сами мы. Наши права на тайну переписки, личной жизни нарушаются ежедневно», — сказал глава СПЧ.

Также нарушаются и права на труд граждан, заявил он. Попав в открытый доступ, та или иная информация о человеке может быть использована для его дискредитации на рынке труда.