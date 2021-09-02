Мамадыш, Татарстан, 2 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В городе Мамадыше в частном доме по улице Островского 28 августа обнаружили тело 90-летней ветерана труда с признаками насильственной смерти. По информации следственного управления СКР по Татарии, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

kropekk_pl Убийство

По подозрению в совершении преступления 31 августа задержали 61-летнего местного жителя, который признался в содеяном. Он десять раз привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что в день совершения преступления злоумышленник заметил стоявший в отдалении дом и через окно увидел пожилую женщину. Дождавшись, когда она ляжет спать, мужчина разбил окно камнем и проник в дом. Женщина проснулась и стала звать на помощь, пытаясь убежать. Тогда злоумышленник нанес ей множественные удары камнем по голове, а затем ударил в шею ножом. После того, как пенсионерка скончалась, он достал из ее сундука не менее 200 тыс. рублей и скрылся.

В отношении подозреваемого решается вопрос о заключении под стражу.

ИА REGNUM напоминает, в селе Верхние Суык-Су Тукаевского района Татарии ранним утром 23 августа обнаружили на территории предприятия по производству сухих смесей тела двоих мужчин с ножевыми ранениями.

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