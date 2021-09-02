Ейск, Краснодарский край, 2 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Первый в Краснодарском крае школьный «Кванториум» открыт в средней школе №7 Ейска, сообщили 2 сентября в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края «Кванториум» в Ейске

Детский технопарк открылся в рамках национального проекта «Образование». Здесь оборудованы цифровые лаборатории по экологии — с датчиками мониторинга нитрат‑ и хлорид-ионов, рН, влажности, температуры и электропроводимости, закупили электронные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, а также по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике. Технопарк рассчитан на занятия научно-техническим творчеством детей разных возрастов.

«Кванториумы» в Краснодарском крае ранее были открыты в учреждениях дополнительного образования. С 2018 года «Кванториум» работает на базе Центра детского и юношеского технического творчества в Краснодаре, с 2020 — в Новороссийске.