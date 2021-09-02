Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Коммунальщики начали отопительный сезон с 1 сентября в Карагинском районе Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

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Тепло начало поступать в дома и объекты соцкультбыта посёлка Оссора, сёла Карага, Кострома и Ивашка.

в селе Тымлат отопительный сезон начнётся с 5 сентября.

В селе Никольском Алеутского муниципального округа отопительный период — круглогодичный.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12 населённых пунктах Якутии уже дали отопление, ещё в 24 отопительный сезон начнётся в течение недели. Подготовку к зиме в республике усугубляют проблемы с энергоснабжением, возникшие из-за уничтожения огнём лесных пожаров опор ЛЭП.