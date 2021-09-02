Вашингтон, 2 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford представил новый стайлинг-пакет для пикапа Ranger Splash с двухрядной кабиной SuperCrew в комплектациях XLT и Lariat. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Ford Ford Ranger Splash

Впервые версия Ranger Splash появилась на авторынке в 1993 году. Нынешний Splash имеет две модификации: Splash Package и Splash Limited Edition. Первая версия будет доступна для покупки в течение всего года, а вторую версию будут выпускать раз в несколько месяцев. Тираж Splash Limited Edition составит всего несколько сотен единиц.

Стайлинг-пакет автомобиля включает в себя оранжево-чёрную ливрею, колесные диски размером 18 дюймов, чёрную радиаторную решётку с оранжевыми акцентами, а также кресла с оранжевой прострочкой и обивкой с текстурой «под карбон».

Начальная комплектация автомобиля будет стоить 1495 долларов (порядка 109 тыс. рублей).

Ранее компания H2X Global представила в Австралии водородный пикап Warrego, разработанный на базе Ford Ranger. Мощность автомобиля достигает 93 л. с. (70 кВт). Продажи новинки стартуют в 2022 году.

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