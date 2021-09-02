Москва, 24 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно 24 марта.

Валерий Мельников/РИА Новости

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876589" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

О гибели Кушнер сообщил директор группы Юрий Чернышевский. Он отмечал ранее, что она была его другом и близким человеком.

«Кати больше нет», — написал он в соцсети VK.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта группа заявила, что Кушнер всё ещё не вышла на связь после теракта. Предварительно стало известно, что участник «Пикника», с которым музыканты потеряли связь после теракта, всё же смог покинуть здание и с ним всё в порядке.

Вокалист «Пикника» Эдмунд Шклярский от имени коллектива выразил соболезнования семьям жертв теракта.

Теракт произошёл 22 марта перед началом концерта группы. В «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, погибли 133 человека. По данным Минздрава Подмосковья, в результате атаки пострадали 154 человека.

В ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на украинской стороне и собирались скрыться от российских правоохранителей в республике. Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.