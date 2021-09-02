Оренбург, 2 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году на поддержку элитного семеноводства из федерального и областного бюджетов выделят более 120 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

suraj Пшеница

В рамках первого этапа семеноводы уже получили 96 млн рублей. По второму этапу прием документов на семена озимых культур будет осуществляться с 1 октября по 2 ноября и предусмотрено более 24 млн рублей.

Стоит отметить, в марте 2021 года утвердили список из 47 семеноводческих хозяйств, которые будут обеспечивать сельхозтоваропроизводителей семенами высоких репродукций.

По данным минсельхоза региона, весной оренбургские семеноводы подготовили 19 тыс. тонн семян яровых культур, в том числе 11 тыс. тонн высоких репродукций. Также подготовлено 13 тыс. тонн семян озимых культур, в том числе 6 тыс. тонн высоких репродукций. Семена реализовывались не только на территории Оренбуржья, но и за его пределами — в Башкирии, Крыму, Казахстане, Забайкалье, Курганской и Челябинской областях.

В свою очередь семеноводческие хозяйства Оренбургской области приобретали семена высших категорий оренбургских, ульяновских, самарских и саратовских селекционеров для размножения и дальнейшей реализации в целях проведения сортосмены и сортообновления.