Москва, 2 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Обозреватель Ростислав Ищенко не видит ничего «солнечного» во встрече президента Украины Владимира Зеленского с американском лидером Джо Байденом. На сайте e-news.su он, в частности, написал:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«В США Зеленский прилетел. С Байденом встретился. Говорил с ним жёстко, играя на камеру желваками и делая лицо, как у наёмного убийцы в дешёвом боевике. В нескольких ведомствах был, за столом с какими-то неграми сидел. Какие-то бумаги делегация подписывала.

Правда живых денег получил только сто миллионов долларов: 60 миллионов военной помощи и 45 миллионов «на реформы». Но зато американцы обещали 3 миллиарда от «Эксимбанка», и «Вестингауз» подписал меморандум о том, что он не против за тридцать миллиардов долларов достроить Украине пять энергоблоков. Средний гражданин Украины вряд ли будет вникать, что 100 миллионов — это Украине на два дня жизни, а эти ещё и жёстко привязаны к конкретным программам — на что попало не потратишь.

Большая часть уйдёт на оплату американских услуг и американских советников. Оставшиеся крохи рассуют по карманам украинские чиновники. Три миллиарда «Эксимбанка», которые ещё надо получить — связанный кредит под бешенный процент на оплату американских товаров, которые традиционно будут проданы по завышенным ценам (какие-то откаты, по мелочи, получат украинские чиновники).

Ни бюджету Украины, ни её экономике эти деньги никак не помогут, но возвращать их, с процентами придётся. Фактически американцы профинансировали собственного производителя, но заплатит за это Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джо Байденом прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере.

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Говоря об «атмосферной» встрече украинского президента, Ростислав Ищенко отмечает также, что после провального визита в США над Зеленским будут много и несправедливо потешаться.

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