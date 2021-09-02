Ульяновск, 2 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. На Параолимпийских Играх в Токио ульяновский легкоатлет Никита Котуков стал бронзовым призёром. С наградой его поздравил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Легкая атлетика

Никита Котуков завоевал «бронзу» в прыжках в длину, показав результат 7,34 метра. Соревнования проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата категорий T46 и Т47.

Поздравляя легкоатлета с медалью, врио губернатора отметил его «невероятное мужество, целеустремлённость и сила духа».

«Достойный пример для подрастающего поколения. Ульяновская область вместе со всей страной гордится тобой, Никита!» — сказал Алексей Русских.

Никита Котуков тренируется в ульяновской спортивно-адаптивной школе под руководством Алексея Михалкина. Является победителем международных соревнований, многократным чемпионом России по лёгкой атлетике спорта лиц с ПОДА.

Отметим, что ранее ульяновская легкоатлетка Анастасия Соловьева стала бронзовым призёром Параолимпиады в беге на дистанции 400 метров. Она пробежала дистанцию за 57,59 секунды.

«Сила воли, упорство и поддержка закалили ульяновскую легкоатлетку и привели на пьедестал. Вместе со всей страной Ульяновская область гордится Анастасией Соловьевой», — отмечал тогда Алексей Русских.