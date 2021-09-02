Кош-Агачский район, Алтай, 2 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай вечером 1 сентября произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

Предварительно установлено, что 39-летний водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу столкнулся с грузовиком Hino Dutro под управлением 38-летнего жителя села Усть-Кокса.

«В результате ДТП один из пассажиров автомобиля Toyota — житель села Жана-Аул 1969 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Кроме того, с различными травмами в больницу госпитализировали ещё двоих пассажиров и водителя легкового автомобиля.

По факту происшествия организована проверка. У водителей взяли анализ крови для обследования на наличие или отсутствие алкоголя.

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