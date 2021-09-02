Киев, , 11:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не знает, возникла ли «химия» в результате его общения с главой США Джо Байденом.

Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021 President.gov.ua

Об этом он сказал на брифинге 2 сентября по результатам переговоров.

Зеленский заявил, что встреча прошла «в продуктивной и конструктивной атмосфере», и обе стороны явно заинтересованы в результативном диалоге. Также он отметил, что вместо запланированного ранее часа встреча продолжалась два часа.

«Это свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной… не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Зеленский и Байден легко найдут общий язык — «химия», как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально».

«Они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее», — заявил Кулеба.