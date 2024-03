Лондон, 2 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Норвежская инди-рок исполнительница Girl In Red в своих социальных сетях объявила о бесплатном лондонском шоу и отдельном мероприятии со своими фанатами, которые состоятся на этой неделе. Только что появившись на фестивале Reading & Leeds в прошлые выходные, норвежская поп-звезда сообщила, что 2 сентября она проведет мероприятие для фанатов, за которым на следующий день последует бесплатное шоу. «В пятницу Я ИГРАЮ БЕСПЛАТНОЕ ШОУ В ЛОНДОНЕ», — написала Girl In Red в своем инстаграм. «Приходите ко мне в четверг в Бокспарк Шордич в 2 часа дня, чтобы получить свой бесплатный билет».

(сс) Eric Nopanen Музыка

https://www.instagram.com/p/CTSQsFoM6T1/

В следующем году певица отправится в большой тур в поддержку своего дебютного альбома «If I Could Make It Go Quiet», который также включил в себя концерт в Москве 27 мая.