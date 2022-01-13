Владивосток, 2 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта, сообщила 2 сентября глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

Египет

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По её словам, решение о возобновлении чартеров принимает оперативный штаб. Ростуризм на каждом заседании вносит свои предложения по открытию тех или иных направлений и выступает за открытие чартерного авиасообщения с Египтом.

«Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будет расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года АТОР уже обращалась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой возобновить чартеры на курорты Египта.

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