Тольятти, Самарская область, 2 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Награду в 500 тысяч рублей объявил глава Тольятти Николай Ренц за поимку поджигателей городского леса. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что 2 сентября в городе состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором были рассмотрены меры по обеспечению защиты лесов города от поджигателей.

«На сегодняшний день мы имеем в Тольятти беспрецедентную ситуацию. Такого количества возгораний в городских лесах не было никогда. При этом возгорания возникают с завидным постоянством, повторяются все чаще и чаще. Вчера, например, первое возгорание произошло около 7 часов утра, сегодня — уже в 5:40. Не вызывает сомнений, что это спланированная, можно сказать, террористическая акция, у которой есть бенефициары, организаторы и исполнители», — приводит пресс-служба слова главы Тольятти Николая Ренца.

«Всю последнюю недели мы фиксировали по четыре-пять возгораний в сутки. Вчера их было уже восемь. При этом возгорания возникают явно в тех местах, где нет ни дороги, ни тропинки — в местах, куда надо скрытно войти, организовать поджог и быстро удалиться», — добавил глава города.

Руководство города считает, что в нем орудует некая группа лиц, которые пытаются создать в городе обстановку тревоги, хаоса и негатива. Ренц связал это с предстоящими выборами в Государственную и Самарскую губернскую думу.

«Это — одна из версий, но она, на мой взгляд, заслуживает серьезного внимания, поскольку в интересах многих политических сил вызвать как можно больше негативных эмоций у людей. Чем хуже ситуация, чем больше в обществе напряженности, тем для некоторых сил лучше. Мы должны это понимать и быть в этой ситуации еще более сплоченными и организованными», — подчеркнул он, сообщив, что необходимо срочно выявить поджигателей.

«Поэтому мы объявлением награду в размере 500 тысяч рублей тому, кто позволит выявить и изобличить организаторов и поджигателей леса», — сообщил глава Тольятти.

На заседании было решено, что к постоянному патрулированию лесов города привлекут конную полицию, представителей добровольных народных дружин и некоторые экипажи патрульно-постовой службы. Трудовым коллективам Тольятти было предложено сформировать постоянные отряды патрулирования.