Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Ростовской области сезонная активность клещей пошла на спад. За последние семь дней к медикам за помощью обратились 38 человек, в том числе восемь детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Scott Bauer Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза

За весь период к медикам за помощью после укусов клещей обратились 4 878 жителей Ростовской области, из них 1 727 — дети в возрасте до 14 лет. Число подтверждённых случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой осталось на прежнем уровне — 16. Также зарегистрировано пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Численность клещей наиболее высока в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Донецке.