Орел, 2 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Карантин из-за вспышки африканской чумы свиней введён на территории Болховского района Орловской области, соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков, документ от 27 августа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

(сс) Mutinka Свинья

В соответствии с указом, очаг АЧС обнаружен вблизи поселка Успенский Ямского сельского поселения Болховского района Орловской области — на личном подворье. Угрожаемая зона установлена в радиусе 20 километров от границ очага, в неё включены территории Ямского, Медведковского, Гнездиловского, Боровского, Сурьянинского, Бориловского, Однолуцкого, Злынского, Новосинецкого, Багриновского, Михневского, Хуторского и Герасимовского сельских поселений Болховского, а также город Болхов. На период действия карантина с этих территорий запрещен вывоз свиней, реализация свиней и продуктов убоя и вывоз их за пределы территорий, также запрещено вывозить за пределы угрожаемой зоны оборудование и инвентарь, используемые при содержании свиней.

Указом также запрещены все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Очаги АЧС в Орловской области ранее были зафиксированы в Хотынецком и Знаменском районах, вирус нашли у павших кабанов.