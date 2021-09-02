Вашингтон, 2 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Студия X Plus Company и издатель Dangen Entertainment объявили о релизе PS5-версии игры Smelter. Об этом 2 сентября сообщил портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Авторы игры отметили, что люди, купившие версию Smelter для PlayStation 4, бесплатно получат обновление до версии для новой консоли. К сожалению, они не сообщили, какие улучшения получила версия игры для PS5.

Для справки: Smelter представляет собой «гибрид экшна и стратегии». Игра предлагает геймерам выступить в роли персонажа по имени Ева. которая, вооружившись «живыми доспехами» в виде существа по имени Смелтер, строит армию и исследует территорию незнакомого мира. Релиз игры на PS4 состоялся 22 апреля 2021 года.