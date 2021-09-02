Кострома, 2 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Костромской области расширен список культурных учреждений, посетить которые можно по «Пушкинской карте». Об этом сообщает департамент культуры региона.

Официальная группа коллектива ВКонтакте Выступление национального балета «Кострома»

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, которой можно расплачиваться исключительно при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт направляет государство.

К программе присоединился костромской терем Снегурочки, культурный центр «Возрождение», национальный балет «Кострома» и музей сыра. Кроме них «Пушкинскую карту» принимают в областном доме народного творчества, филармонии, драматическом театре имени Островского, камерном и кукольном театрах, КВЦ «Губернский», Костромском музее-заповеднике, Костромском губернском симфоническом оркестре.

Оформить карту может любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого нужно отправить заявку через «Госуслуги» и зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». В 2021 году на каждую из карт будет зачислено по 3 тысячи рублей, в 2022 году сумму обещают увеличить до 5 тысяч рублей.