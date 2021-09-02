Москва, 2 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. По мере насыщения московского рынка компании, работающие в сфере онлайн-продаж продуктов питания, двинутся и в другие города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов.

Интернет-торговля

«Я думаю, что опережающие темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов питания сохранятся, — сказал Салихов. — По данным Data Insight, в настоящее время около 70% всего рынка приходится на Москву и Московскую область. В других крупных городах-миллионниках этот формат пока не развит и незнаком потребителю. Однако это просто вопрос времени. По мере насыщения рынка в столице компании отрасли будут двигаться в другие города».

По мнению Салихова, другим фактором, который может сильно повысить привлекательность этого рынка, станет разрешение онлайн-продаж алкоголя.

«Сейчас дистанционная продажа алкоголя в России запрещена. В прошлом году ретейлеры призывали отменить эти ограничения, однако правительство не приняло этого решения. Однако, скорее всего, на горизонте ближайших лет в какой-то степени дистанционная продажа алкоголя будет разрешена», — сказал Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, триггером быстрого роста онлайн-рынка продуктов питания в РФ стала пандемия коронавируса.