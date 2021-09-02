Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Реорганизация Управления МВД России в самом крупном и густонаселенном районе Санкт-Петербурга — Приморском районе — в 1,5−2 раза увеличила присутствие полиции «на земле». При этом число отделов полиции сократилось вдвое. Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция Мвд.рф

Реорганизация была осуществлена 1 сентября по приказу руководства ГУ МВД России. Шесть территориальных отделов полиции Приморского района были объединены в три: 34 отдел полиции присоединен к 25-му, 44 отдел — к 35-му, а 53 отдел — к 86-му.

«Было принято решение уйти от привычного исторического территориального деления района на шесть отделов полиции, так как это в текущих реалиях лишь распыляло силы полиции, не позволяя оперативно отвечать современным вызовам и реагировать на оперативную обстановку», — пояснили в Главке.

За счет сокращения управленческой прослойки каждый отдел получил по пять сотрудников дежурной части вместо двух, а штат участковых и оперативников уголовного розыска увеличился в полтора раза. Более того, в каждом отделе теперь будет создано следственное подразделение, а значит будет собственная следственно-оперативная группа.

«Это позволит решить важную задачу, которая чаще всего волнует горожан, — быстрота реагирование полиции на обращения граждан. Наличие сотрудников всех основных служб в территориальном отделе полиции позволит с большей эффективностью решать задачи охраны правопорядка и обеспечения безопасности жителей Приморского района», — подытожили в ведомстве.

Приморский район является самым крупным районом Петербурга по численности населения и по приросту проживающих в нем граждан. Вопросы повышения эффективности обеспечения правопорядка и безопасности населения особенно актуальны для него.