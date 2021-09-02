Омск, 2 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. По состоянию на 2 сентября в Омской области подтверждено 74 046 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, за прошедшие сутки в регионе выявили 385 носителей SARS-CoV-2.

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Число выздоровевших в Омской области выросло до 54 014 человек. За сутки коронавирус победили 333 омича.

Жертвами COVID-19 стали ещё восемь жителей Омской области. За весь период пандемии в регионе скончался 2001 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в области выявили 387 носителей коронавируса, выздоровели 328 человек, скончались девять ковид-пациентов.