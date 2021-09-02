Москва, , 11:11 — REGNUM После провального визита в США над Зеленским будут много и несправедливо потешаться. Об этом пишет Ростислав Ищенко на сайте e-news.su. Говоря об «атмосферной» встрече украинского президента с Байденом, он, в частности, отметил:

«Зеленский с Байденом встретился. Но какой ценой! Многие обратили внимания на мягко говоря странный церемониал его встречи в аэропорту: какой-то американский полковник, два сержанта, средней паршивости представительница Госдепа и несколько человек из украинского посольства (на фотографиях видны: посол, советник-посланник, военный атташе, помощник военного атташе и, судя по всему ещё пара старших дипломатов, наверное консул туда тоже затесался).

То есть, чтобы создать хоть какую-то массовость прибыла вся верхушка посольства, разве что без завхоза. Почему же США допустили столь откровенное пренебрежение хоть и коротким, но всё же высоким гостем? Потому что формально визит Зеленского начинался 1 сентября.

Конечно, если бы он прибыл на день позже, особых торжеств тоже бы не было, но формально протокол был бы соблюдён — кого-нибудь из министров бы прислали (как на Крымскую платформу). А так Киев сам дал повод сделать вид, что Зеленский прибыл частным образом.

В результате, де факто, визит Зеленского начался 1 сентября около 21:00 по Москве, когда он прибыл в Белый дом на встречу с Байденом. До этого у него мероприятий, в которые был бы задействован американский протокол, просто не было. Встречи Зеленского в нескольких министерствах организовывало посольство.

Именно посольство и отвечает за унизительный вид Зеленского, который неприкаянно болтался на фоне подписывающих бумаги украинских и американских чиновников. В некоторых случаях, напротив него, вроде как визави с американской стороны, вообще оказывалась девица, которая подавала и забирала папки с подписанными документами».

Давая общую характеристику визиту, Ростислав Ищенко иронично заметил: «Украинский шапито возвращается домой с американских гастролей».

Он также подчеркнул, что американцы, безусловно, хотели унизить Зеленского, но они даже додуматься не смогли до столь полного и глубокого унижения, которое организовали ему его собственный Офис, МИД и посольство Украины в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джо Байденом прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере.

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