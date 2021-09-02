Шарлыкский район, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В селе Ратчино Шарлыкского района Оренбургской области произошёл крупный пожар. Горят жилые дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Олег Кугаев Пожар

Сначала загорелась сухая трава на окраине села, затем огонь перекинулся на частные подворья и дома. По оперативным данным, повреждено три жилых дома и пять заброшенных домов, а также восемь надворных построек.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась. В настоящее время пожар локализован. В тушении огня задействовано 37 человек и 17 единиц техники.