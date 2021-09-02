Владивосток, 2 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Первые случаи заболевания гриппом AH3N2 выявлены на территории России, существуют риски наступающего эпидемиологического сезона в стране. Об этом 2 сентября заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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«Мы объявляем старт компании вакцинации против гриппа. Мы уже регистрируем случаи заболевания гриппом AH3N2, и это не самый лучший прогностический признак», — сказала она.

Также Попова добавила, что Роспотребнадзор видит риски приближения эпидемиологического сезона и утончила, что на данный момент «ситуация в стране в части заболеваемости ОРВИ» является стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Владивостоке на VI Восточном экономическом форуме 2 сентября будет дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.