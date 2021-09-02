Стокгольм, 2 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Шведский исполнитель Yung Lean, выступающий в жанре экспериментального хип-хопа, представил новый сингл от лица своего альтер-эго Jonatan Leandoer96. Песня получила название «Under Heaven» и была выпущена вместе с музыкальным клипом, который доступен для просмотра на официальном YouTube-канале шведского артиста."Under Heaven» — первый материал от Jonatan Leandoer96 в этом году, следующий за прошлогодним альбомом «Blodhundar & Lullabies». В августе Yung Lean также поделился одной песней, но от своего имени. «Chandelier» на данный момент является последним синглом исполнителя.

Стокгольм, Швеция

Помимо выпуска «Blodhendar & Lullabies» в качестве Jonatan Leandoer96 в прошлом году, он также выпустил свой последний студийный альбом под ником Yung Lean «Starz».