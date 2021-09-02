Чебоксары, 2 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Чебоксарах с иском о банкротстве вышли в суд в отношении компании «Стройтрест-21». Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Исковое заявление подало управление Федеральной налоговой службы России по Чувашии, в качестве ответчика заявлено общество «Стройтрест-21».

Налоговики просят суд признать ответчика банкротом, указав задолженность в размере 856 541 рубль 87 копеек. Дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Стройтрест-21» зарегистрировано в апреле 2013 года в Чебоксарах с уставным капиталом в размере 15 тыс. рублей. Указанный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2021 года в Чебоксарах суд признал банкротом застройщика «Альянс-Недвижимость».Подробнее:В Чебоксарах обанкротился ещё один застройщик