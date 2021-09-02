Назарово, Красноярский край, 2 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Жителям многоквартирного дома в городе Назарово Красноярского края местная администрация выписала требования о сносе аварийного здания своими силами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, об этом стало известно из сети.

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«Сотрудники администрации города Назарово Красноярского края выписали требования жильцам аварийного многоквартирного пятиэтажного дома, расположенном в городе Назарово Красноярского края, о самостоятельном сносе дома, признанного аварийным, собственными силами», — сообщили в ведомстве со ссылкой на СМИ.

По этому факту следователи начали процессуальную проверку на предмет превышения должностных полномочий. По её результатам будет принято решение.