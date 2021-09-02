В Швейцарии на аукционе продадут Porsche 959 шейха Катара
Берн, 2 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Аукционный дом Sotheby's выставил на торги уникальный Porsche 959 Komfort, созданный отделением Porsche Exclusive специально для королевской семьи Катара. Об этом сообщается на сайте компании.
Выставленная на торги машина окрашена в цвет Wine Red Metallic. Она будет продана в Швейцарии. Авто укомплектовано сиденьями с электроподогревом, противоугонной системой и кассетным магнитофоном Blaupunkt Bremen SQR 46. Также салон украшен стилизованными под дерево декоративными накладками.
Под капотом Porsche 959 Komfort функционирует 2,85-литровый мотор с двумя турбокомпрессорами производительностью 450 л. с. (500 Нм). Он агрегатируется с пятискоростной «механикой» и приводом 4×4.
За машину продавец планирует выручить не менее 1,5 млн франков (около 119 млн рублей).
Ранее немецкая компания Mohr Group выставила на продажу редкий суперкар Porsche 911 Ruf CTR с 469-сильным шестицилиндровым оппозитным турбомотором объём 3,4 литра.
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