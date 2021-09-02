Берн, 2 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Аукционный дом Sotheby's выставил на торги уникальный Porsche 959 Komfort, созданный отделением Porsche Exclusive специально для королевской семьи Катара. Об этом сообщается на сайте компании.

Basheer Tome Porsche

Выставленная на торги машина окрашена в цвет Wine Red Metallic. Она будет продана в Швейцарии. Авто укомплектовано сиденьями с электроподогревом, противоугонной системой и кассетным магнитофоном Blaupunkt Bremen SQR 46. Также салон украшен стилизованными под дерево декоративными накладками.

Под капотом Porsche 959 Komfort функционирует 2,85-литровый мотор с двумя турбокомпрессорами производительностью 450 л. с. (500 Нм). Он агрегатируется с пятискоростной «механикой» и приводом 4×4.

За машину продавец планирует выручить не менее 1,5 млн франков (около 119 млн рублей).

Ранее немецкая компания Mohr Group выставила на продажу редкий суперкар Porsche 911 Ruf CTR с 469-сильным шестицилиндровым оппозитным турбомотором объём 3,4 литра.

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