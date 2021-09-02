Вашингтон, 2 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Разработчики игры Vigilance 2099 объявили, что проект переходит на «движок» Unreal Engine 5. Об этом 2 сентября сообщил портал DSOGaming.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт. США, Гонконг. 1982 Киберпанк

Студия Envoidant выложили в сеть новый тизер трейлер, в котором показала игровой процесс и работу нового «движка». Авторы Vigilance 2099 отметили, что в ролике продемонстрирован лишь «прототип игрового процесса».

Напомним, Envoidant анонсировала эту игру в 2019 году. Она будет выполнена в киберпанк-стилистике и будет представлять собой ролевой экшн в открытом мире, действие которого будет происходить в густонаселённом мегаполисе. Авторы Vigilance 2099 отметили, что вдохновляются такими проектами, как Blade Runner и отменённая Prey 2.