Владивосток, 2 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке предложил южнокорейским партнёрам сотрудничество в реализации второго этапа строительства судоверфи в посёлке Жатай. Представители Южной Кореи заинтересовались созданием судов ледового класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства республики.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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На встрече делегаций также обсуждалось изменение климата в контексте сохранения вечной мерзлоты и производство сжиженного природного газа, которое власти региона планируют начать в ближайшие годы. Было запланировано подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве между Якутией и корейской провинцией Кенсан-Пукто.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках VI Восточного экономического форума Якутия намерена заключить на ВЭФ соглашения на 25 млрд рублей.