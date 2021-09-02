Москва, 2 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Триггером быстрого роста онлайн-рынка продуктов питания в РФ стала пандемия коронавируса, но и в 2021 году этот рынок сохранил достаточно высокие темпы роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал информацию о росте в РФ онлайн-продаж продуктов питания.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

«Пандемия стала триггером для быстрого роста онлайн-рынка продуктов питания в прошлом году, однако и в 2021 году рынок сохранил достаточно высокие темпы роста, несмотря на то, что ограничения на деятельность розничной торговли не вводись, — сказал Салихов. — Пандемия привела к структурному изменению в рознице, когда онлайн-формат продаж становится привычным для потребителей. Расширилось количество покупателей, в том числе за счет того, что граждане старшего поколения, в особенности в крупных городах, стали чаще использовать онлайн-формат. Одновременно со стороны предложения некоторые традиционные ритейлеры продуктов питания стали агрессивно инвестировать в развитие онлайн-продаж, появились новые игроки из интернет-сегмента».

Такое положение дел, по словам Салихова, привело к тому, что логистическая инфраструктура и доставка быстро развились в течение 2020−2021 годов.

«Все это резко повысило удобство для потребителя, что нашло отражение в показателях динамики рынка», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России актуальность продажи продуктов питания онлайн назрела еще до пандемии.