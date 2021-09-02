Челябинск, 2 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Челябинске группа из 21 человека отдана под суд за обман страховых организаций. Размер ущерба страховщикам оценён в размере более 15 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Следователи считают, что эти граждане устроили 25 умышленных ДТП и затем сдали в компании ложные данные о наступлении страхового случая. Всего от них пострадало пять организаций.

16 автомобилей, принадлежащих обвиняемым, арестованы. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.