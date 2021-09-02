Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Бурятии на озере Байкал будет создан современный отель с портовой зоной, а также санаторно-курортный комплекс с термальными источниками, который позволит восстанавливать силы переболевшим COVID-19. Об этом 2 сентября рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

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Как отметил в интервью РИА Новости глава Бурятии, на ВЭФ должен быть заключен ряд соглашений.

«Соглашение с компанией «Славное море». Это туристический инвестиционный проект, строится хороший отель, создается портовая инфраструктура на Байкале, с инвестициями более миллиарда рублей. Мы подписываем обязывающее инвестиционное соглашения», — сказал он.

Кроме этого, Цыденов сообщил, что также было подписано соглашение о строительстве санаторно-курортного комплекса с компанией «Курорты Бурятии», в которое должно быть инвестировано свыше 1 млрд рублей.

«Будут услуги по оздоровлению, реабилитации, с использованием наших природных минеральных источников, горячая вода термальных источников. Этот проект очень востребован в рамках реабилитации после ковида. Курорты Бурятии подразумевают не только инфраструктуру отдыха, но и оздоровления», — добавил глава региона.

Также он отметил, что еще планируется заключить соглашение с компанией «Друза» по освоению большого месторождения флюоритов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Дальний Восток в современных условиях может стать мировой климатической столицей.