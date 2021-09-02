Стокгольм, 2 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. На протяжении уже десяти лет Шведская школьная инспекция изучает, как учащиеся и учителя оценивают чувство безопасности и душевное спокойствие, приходя в школу. Согласно отчету ведомства от 2 сентября, в Швеции наблюдаются большие различия между различными образовательными учреждениями в этом плане. Однако общая тенденция очевидна: все меньше учеников чувствуют себя в безопасности, находясь в пределах школы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Corey Leopold Школа

«Положительным моментом является то, что ситуация стабильна в течение довольно уже длительного времени. Однако, что касается учеников, которые сталкиваются с проблемами, я считаю, что это крайне серьезно, потому что это касается уже слишком многих учащихся», — заявила представитель ведомства Анна Селлин в интервью SVT.

Отмечается, что при составлении отчета Шведская школьная инспекция ссылалась на данные опросов, которые традиционно проводятся два раза в год. Они основаны на в общей сложности почти 2,5 миллиона ответов от учащихся, учителей и родителей детей пятого, девятого и второго классов гимназий.